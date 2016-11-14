ФСБ показала "зізнання" затриманих у Криму "диверсантів"

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Понеділок, 14 листопада 2016, 11:22
Олексій Бесарабов і Дмитро Штибліков

Федеральна служба безпеки Російської Федерації оприлюднила кадри нібито зізнань людей, затриманих у Криму як українських "диверсантів".

Про це пишуть "РИА Новости" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

Арештовані в Севастополі Олексій Бесарбов і Дмитро Штибліков на відео кажуть, що їм нібито доручили підготовку диверсій і збір розвідданих у Криму.

"До входження Криму до складу Росії я працював під легендою журналіста громадської організації Центр "Номос", – розповів Штибліков на камеру.

За його словами, ця організація збирала інформацію про безпеку Чорноморського регіону, вивчала внутрішньополітичну обстановку, діяльність націоналістичних організацій, "козачеських" організацій і організацій кримських татар.

Після анексії Криму Росією Штибліков "поміняв легенду" і, за його словами, влаштувався працювати в одне з відділень Міністерства оборони Росії як цивільний службовець.

За словами чоловіка, у його завдання входили "збір розвідувальної інформації про дислокацію й організацію нових частин Збройних сил Росії на території Криму, добір об'єктів для здійснення диверсій, збір розвідувальної інформації й даних про склад, дислокацію, організаційно-штатну структуру, завдання військових підрозділів на території Криму", а також висвітлення інформації про військові навчання в Криму..

Бесарбов ствердно відповів на камеру: "Я є військовослужбовцем Міністерства оборони України". За його словами, він працював референтом і страшимо референтом інформаційно-аналітичного відділу ВМС України в Одесі, а пізніше – офіцером відділу спеціальної розвідки штабу ВМС.

Минулого тижня ФСБ РФ заявила, що 9 листопада в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України". Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудка Володимира Михайловича.

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Теми: Росія ФСБ
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:58
Головне питання: ці хлопці є громадянами України, чи - Росії ? Якщо наші - треба негайно консулові бігти зустрічатися, почути особисто - що ж то за зізнання. Якщо ні - то російські розбірки.
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