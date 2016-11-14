Омелян попросив в українців вибачення

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Понеділок, 14 листопада 2016, 12:04

У зв'язку з негодою є проблеми на Укрзалізниці, близько 30 потягів рухаються із зупинками та затримкою у графіку.

Про це у ефірі 112 каналу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Укрінформ.

"Приношу вибачення перед тими, хто потрапив у снігові затори. Ми робимо усе, щоб це якнайшвидше вирішити. Задіяно понад 1,5 тис. техніки автодору, всі люди працюють цілодобово. У нас аномальні опади були на половині території України. Зачепило 10 областей, такого не було давно. Вчора я об’їздив 2 області, сьогодні мій заступник працюватиме", - сказав Омелян.

Він зазначив, що робота аеропортів була нормалізована, також були розчищені дороги міждержавного значення.

"Немає фактично затримок по рейсам. Є певні проблеми по лінії Укрзалізниці. Зараз ми над цим працюємо. Були проблеми з близько 30 потягами, які йшли з зупинками або затримками по графіку", - розповів Омелян.

Він зазначив, що суттєві проблеми були через фури, багато з яких перебували на дорогах з літньою гумою.

"Вони заблокували рух і доступ до розчищення доріг було ускладнено. Сподіваюся, протягом доби ці проблеми буде вирішено. Зараз всі дороги міждержавного значення розчищено, їхати можливо. У нас техніка стара, але навіть у цих умовах люди працюють самовіддано", - констатував Омелян.

За прогнозами Міністерства інфраструктури, снігопади уже припиняються. Протягом доби буде відновлено рух по дорогам України.

Як відомо, протягом 12–14 листопада внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач 988 населених пунктів у тринадцяти областях залишились без електроенергії.

Теми: погода стихійне лихо
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