Парубій просить фракції підписати акт, щоб не повторити сценарій Молдови

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Понеділок, 14 листопада 2016, 12:38

Голова Верховної Андрій Парубій закликає лідерів парламентських політичних сил підписати "Акт безпеки і відповідальності", щоб не дестабілізувати Україну.

Про це він сказав на погоджувальній раді Верховної Ради.

"Нашу воюючу державу намагаються знищити зсередини. Це все не є якісь фантазії. Ви подивіться на наших найближчих сусідів – на Молдову, де вчора здобув перемогу проросійський кандидат. Яке його перше звернення? Дочасні вибори", – сказав Парубій.

Він зазначив, що багато років Молдова йшла до того, щоб проєвропейська більшість з’явилась у парламенті, а щойно з’явилася проєвропейська більшість, "країна була кинута в дестабілізацію, добилися дочасних виборів парламенту, потім виборів президента – і ми бачимо, як країну просто повернули на інший вектор".

"Ми це вже бачили в нашій історії. І це все робиться інколи з нашої мовчазної згоди, а інколи від того, що ми крізь політику не вміємо бачити Україну і не розуміємо, що більше треба відповідальності в країні, яка веде військові дії і захищає свою незалежність" – сказав спікер.

"І я хочу зараз публічно звернутися з тією пропозицію, з якою я звертався на нашій нараді з європарламентаріями: ті політичні сили, які є в Україні державницького характеру – не залежно від того, чи вони знаходяться в коаліції, чи в опозиції – повинні продемонструвати і суспільству, і нашим зовнішнім партнерам, що, незважаючи на наші розбіжності, які є чи в питаннях економічних ,чи в питаннях соціальних – але в деяких питаннях, зокрема в таких, як безпека, ми маємо одну позицію і будемо стояти плече до плеча", – заявив він.

"Акт безпеки і відповідальності – це той документ, який, я переконаний, повинні підписати голови фракцій парламенту як угоду між коаліцією й опозицією, що попри наші розбіжності в тактичних питаннях у стратегії ми залишаємося єдиними, ми стоїмо плече до плеча. В питанні безпеки міліарної держави, в питанні безпеки інформаційної, безпеки економічної, безпеки енергетичної, безпеки гуманітарної", – переконаний Парубій.

За його словами, парламентарі "повинні цей знак дати суспільству, щоб у нас не повторився цей сценарій, який Путін – ми бачимо – використовує у державах навколо нас" і "щоб ми не дали жодного шансу всім тим, хто хоче повернути Україну назад – незалежно від того, як вони себе називають, які вони мають політичні прапори"..

"Я дуже прошу це питання обговорити на своїх фракціях. Ви маєте цей документ. Я вас дуже прошу, щоб ми у найближчий період змогли вийти на рішення, яке би зупинило ці дестабілізуючі процеси, які намагаються просто маховиком розкрутити в нашій державі", – сказав Парубій.

"Ми є відповідальні. Ніхто, крім нас. З нас спитають онуки, чи ми змогли втримати українську державу, чи не змогли її втримати, як це було 100 років тому. Я сподіваюся, що рівень нашої відповідальності достатньо високий, щоб не дати нікому допустити втрату нашої української державності", – додав спікер.

Олена Рощенко, УП

Теми: Верховна Рада Парубій Путін Росія Молдова
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Коментарі — 2
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IP: 46.166.137.---koine14.11.2016 12:53
Парубій говорить, що народ тупий і ще не дай Бого обере не ту владу, тому давайте домовимся, що ця влада назавжди...
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IP: 193.238.98.---ramusus14.11.2016 12:49
Для України молдавський сценарій не пройде, дуже кровоточива рана від східної держави, якщо заживе, то років через сто. Пам'ять про загиблих українців - вічна.
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