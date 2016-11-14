Ще одна людина Саакашвілі подала у відставку

Керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу NewsOne, передають Українські новини.

Марушевська повідомила, що залишається в команді екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі і підтримує всі його дії.

"Заяву (про звільнення) я була вимушена написати, тому що ми опинилися в ситуації, коли ті зміни, заради яких я прийшла, неможливо зробити. Будь-які зміни, погоджені на рівні Президента й прем'єр-міністра, зараз ними ж блокуються. У випадку з конфліктом із головою ДФС Насіровим уряд продовжує відстоювати його інтереси, незважаючи на ті корупційні схеми, які існують", - сказала вона.

Ще 7 листопада Марушевська, незважаючи на відставку Михеіл Саакашвілі, не збиралася залишати свій пост.

Як відомо, в понеділок зі своєї посади пішов глава поліції Одеської області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Трохи пізніше глава Одеської області Михайло Саакашвілі подав у відставку. Однією з причин він назвав зрив запуску Відкритого митному просторі, гроші на який "розікрали".

Він також звинуватив у зриві роботи особисто президента Петра Порошенка.

Марушевська є членом команди Саакашвілі.

Вона, Саакашвілі і Порошенко були присутні на відкритті Центру обслуговування громадян у 16 жовтня 2015 року. Однак нещодавно Саакашвілі повідомив про закриття центру через ухвалення і підписання президентом "антирейдерського" закону, який нібито блокує фінансування установи.