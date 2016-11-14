На держсекретаря МВС претендують заступник Авакова і безробітні

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Понеділок, 14 листопада 2016, 14:00

На посаду держсекретаря МВС претендують 11 осіб.

Про це свідчать результати моніторингової місії ДоброЧесно спільного проекту РПР та Наші гроші.

Зокрема кандидатом є перший заступник директора Головного сервісного центру МВС України Сергій Гончаров.

"Гончаров брав участь у конфлікті з ЄДАПС стосовно поліграфкомбінату "Україна" на боці Турчинова і Чеботаря . Донька Чеботаря є сусідом сестри дружини Турчинова Раїси Вишневської у селі Лісники під Києвом на спірній землі (під час зйомок сюжету стосовно цієї землі зять Чеботаря напав на групу "Наших грошей" Дениса Бігуса). Будинки Чеботарю і Вишневській зводив "Мостобуд" Продивуса. Гончаров був радником Продивуса в "Мостобуді"", - повідомляють активісти.

Також на цю посаду претендує начальниця юридичного відділу ТОВ "Інтертранс-груп" Юлія Зязіна, керівник апарату Вінницького адміністративного суду Сергій Климчук, начальник юридичного відділу ПАТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" Ганна Крамаренко.

Про Крамаренко активісти вказують, що вона бере участь в конкурсах на державного секретаря до Мінекономрозвитку, МВС, Мінінфраструктури, Міненерго, Мінагро, Мінекології, Мінкульту.

"Багато років працювала у ТОВ "Придніпровський фонд розвитку зовнішньоекономічної діяльності". Це фірма Сергія Найди - помічника нардепа від БПП Сергія Алєксєєва, який у 2003-2005 очолював юридичний департамент "Київенерго", а у 2005 був радником міністра Мінпаливенерго Ігоря Плачкова, топ-менеджера "Київенерго" Р.Ахметова. У 2015 році Крамаренко є кандидатом на виборах до Дніпродзержинської міськради від партії "Наш край" (партія екс-регіоналів)", - повідомляють активісти.

Також кандидатами є головний радник з питань боротьби з корупцією "Міжнародний центр перспективних досліджень" Кирил Куликов, який був парламентським помічником Віталя Кличка, у 2012 році балотувався до ВР від "Удару", у 2007-2012 був народним депутатом від "Народної самооборони" Юрія Луценка.

"Був пов’язаний з Юрієм Луценком. У 2005-2007 служив в органах, очолював Інтерпол, хвалиться, що займався екстрадицією О.Шахова (Волконського) – організатора афери "Еліта-центр", - повідомляють активісти.

Кандидатом також є тимчасово безробітний Вадим Лісниченко, який очолював райвідділ міліції в м. Саврань Одеської області, а у 2015 балотувався до райради від Радикальної партії Ляшка.

Також кандидатами є керівник військово-цивільної адміністрації сіл Комінтерново, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області Олег Немчінов, тимчасова безробітна Ірина Ніжинська, яка задекларувала 5 мільйонів гривень подарунків та виграшів і не пройшла тест на знання законодавства на конкурсі на посаду голови ДБР.

На посаду держсекретаря МВС претендують також інспектор з контролю за виконанням доручень відділу по роботі з проблемними активами управління регіонального контролю та безпеки департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків ПАТ "ДПЗКУ" Олексій  Прохоренко, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Тахтай, який до призначення в МВС працював в АП Сергія Льовочкіна.

Одинадцятим кандидатом є єрисконсульт ПАТ "Луцький завод комунального устаткування" Олександр Терлецький.

Як відомо, 27 серпня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів.

21 жовтня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві оборони.

Українська правда

Теми: Аваков МВС
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