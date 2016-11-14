У Рязані обіцяють не називати вулицю іменем Трампа

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Понеділок, 14 листопада 2016, 14:07

Влада російської Рязані не підтримує ініціативу перейменування однієї з міських вулиць на честь Дональда Трампа.

Як заявив голова комісії міста Микола Буличов, кілька років тому топонімічна комісія відмовилася від використання імен у назвах нових вулиць, повідомляє ТАСС.

"Я заздалегідь знаю ситуацію, ми відмовимо заявникам у перейменуванні. Я, звичайно, не можу говорити за всю комісію, але, знаючи своїх колег, ми відмовимо. Рязань кілька років тому відмовилася від присвоєння вулицям іменних назв, оскільки в радянський час більше 90% вулиць втратили історичні найменування", – сказав він.

Крім того, за словами Буличова, присвоєння вулицям імен, прізвищ відомих жителів міста, Росії і зарубіжних країн може здійснюватися не раніше ніж через п'ять років з дня смерті зазначених осіб. Він підкреслив, що відповідна пропозиція до міської влади офіційно поки не надходила.

Як відомо, раніше в інтернеті почався збір підписів за перейменування вулиці 2-а Безбожна у вулицю Дональда Трампа. На думку міських активістів, назва Безбожна ображає почуття віруючих. В даний час пропозиція зібрало понад 170 з 200 необхідних підписів.

Агентство зазначає, що на цій вулиці, якій пропонується присвоїти ім'я обраного президента США, стоять чотири старих будинки.

Теми: Трамп Росія
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IP: 141.136.115.---Sim Sol14.11.2016 15:27
Не уж-то жителей Украины интересует будет улица Трампа в Рязани или нет. Лучше расскажите когда начнут работать заводы и фабрики в Украине, когда после выплаты ЖКХ будет оставаться достаточно денег, что бы с голоду не помереть. А Вы о Рязани )))
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