Суд над Кернесом знову перенесено: не долікувався

Засідання Київського райсуду Полтави стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, призначене на понеділок, 14 листопада, перенесено на 28 листопада.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Олександр Гунченко.

"Перенесення судового засідання обумовлене необхідністю проведення реабілітації після оперативного втручання, яке переніс Геннадій Адольфович. Суд призначив засідання на 28 листопада", – сказав Гунченко.

Як відомо, суд у справі Кернеса переносили неодноразово через його лікування за кордоном.

Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні, побитті двох учасників Євромайдану і погрозах вбивством.

Харківський міський голова заявляє, що кримінальне провадження проти нього є сфабрикованим.

28 квітня 2014 року Кернес був важко поранений під час пробіжки по Білгородському шосе в Харкові. З того часу він пересувається в інвалідному візку.

За фактом замаху на вбивство мера було відкрито кримінальне провадження.