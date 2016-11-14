Аксьонов розказує, що Крим дає газ Генічеську, і називає цифри

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Понеділок, 14 листопада 2016, 14:37

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляє, що з 12 листопада почалися постачання природного газу в Генічеськ і Генічеський район України.

Про це у понеділок повідомляє російське агентство "ТАСС". 

"(Для вирівнювання тиску було перекачано на українську сторону – ред.) 3,5-4 тис. кубометрів в загальному", - сказав він.

"Сьогодні в розмові з нашими колегами з "Чорноморнафтогазу" компанія-постачальник ТОВ "Пласт" повідомляє, що газ (Генічеську) знадобиться однозначно, як тільки температура впаде нижче 6-7 градусів. Уже зрозуміло, що без кримського газу Генічеськ в повному обсязі забезпечити подачу тепла в будинки не зможе", - додав Аксьонов.

Як відомо, 4 січня представники Херсонської обласної державної адміністрації та ПАТ "Херсонгаз" повідомили про відсутність реверсу з Криму, що призвело до нестачі газу для опалення Генічеська.

Російська пропаганда намагалася використати цю ситуацію для піару президента РФ Володимира Путіна.

Увечері 12 листопада російські ЗМІ повідомили, що місто Генічеськ і Генічеський район Херсонської області почали отримувати газ з анексованого Криму.

Раніше, президент Росії Володимир Путін розпорядився почати постачання газу в місто Генічеськ Херсонської області, по нібито проханню місцевих жителів.

Раніше, під час наради з підготовки до опалювального сезону, віце-прем'єр України Геннадій Зубко, доручив провести окрему нараду з підготовки до опалювального сезону міста Генічеська Херсонської області, де в минулий опалювальний сезон були проблеми з газопостачанням.

13 листопада голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов заявив, що в місто не надходить газ з анексованого Криму.

Теми: Крим газ опалення
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