Марушевська пояснила свою відставку саботажем з боку влади

Керівник одеської митниці Юлія Марушевська пояснила свою відставку супротивом керівництва країни всім спробам реформування митниці з боку її команди.

Про це вона написала у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

"Ми стали заручниками саботажу, слабкості, боягузтва найвищих керівників держави та ключових чиновників. … Сьогодні уряд і влада, обираючи між корупціонером Насіровим і реформами, зробили вибір в бік першого", – вважає вона.

За словами Марушевської, їй доводилося витрачати більше часу на боротьбу з опором чиновників, ніж на власне роботу. Вона вважає, що впроваджувати реформу надалі неможливо, а останньою краплею для неї стала відсутність реакції на відставку Міхеіла Саакашвілі.

"Цей рік був роком боротьби, а не повноцінного творення. Сьогодні не лишається шансу реалізувати те, що було заплановано на позиції керівника Одеської митниці. Ще цей тиждень я сподівалась, що буде хоч якийсь рух з боку уряду як реакція на відставку Михайла Саакашвілі, але навіть натяку, що хтось прокинувся не було", – вважає вона.

Марушевська перерахувала низку досягнень та позитивних змін, які вдалося впровадити на одеській митниці, а також перелік змін, які не вдалося впровадити через супротив влади.

Як відомо, Марушевська оголосила про відставку в понеділок.

Олег Шанковський, УП