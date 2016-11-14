Порошенко: Не можу уявити, щоб Трамп визнав Крим російським

Президент Петро Порошенко заявляє про відсутність будь-якої інформації про домовленості між США і РФ після минулих в США президентських виборів.

Про це він сказав на прес-конференції в Стокгольмі, відповідаючи на питання журналіста про побоювання зміцнення співпраці між США і РФ, в тому числі по лінії визнання окупованого Криму російським, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає ніякої інформації щодо якихось домовленостей між США і Росією. Питання Криму не лежить в площині відносин США і Росії", - сказав він.

Порошенко нагадав, що жодна держава в світі, крім Північної Кореї, не визнала приналежність окупованого Криму Російській Федерації.

"Але США - це ж не Північна Корея, тому давайте поважати народ США і їх президента. Я не можу собі навіть уявити таку ситуацію", - сказав президент України.

Порошенко висловив упевненість в тому, що новий президент США Дональд Трамп буде "міцним і сильним, і, безсумнівно, буде партнером України".

Як відомо будучи кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що більшість мешканців Криму зробили вибір на користь Росії і США мають це враховувати.