Порошенко: Не можу уявити, щоб Трамп визнав Крим російським

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Понеділок, 14 листопада 2016, 14:53

Президент Петро Порошенко заявляє про відсутність будь-якої інформації про домовленості між США і РФ після минулих в США президентських виборів.

Про це він сказав на прес-конференції в Стокгольмі, відповідаючи на питання журналіста про побоювання зміцнення співпраці між США і РФ, в тому числі по лінії визнання окупованого Криму російським, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає ніякої інформації щодо якихось домовленостей між США і Росією. Питання Криму не лежить в площині відносин США і Росії", - сказав він.

Порошенко нагадав, що жодна держава в світі, крім Північної Кореї, не визнала приналежність окупованого Криму Російській Федерації.

"Але США - це ж не Північна Корея, тому давайте поважати народ США і їх президента. Я не можу собі навіть уявити таку ситуацію", - сказав президент України.

Порошенко висловив упевненість в тому, що новий президент США Дональд Трамп буде "міцним і сильним, і, безсумнівно, буде партнером України".

Як відомо будучи кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що більшість мешканців Криму зробили вибір на користь Росії і  США мають це враховувати.

Теми: Трамп Крим США
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Коментарі — 4
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IP: 217.118.83.---petrius14.11.2016 15:27
А ещё трудно представить как президент страны, взошедший на пост президента благодаря гибели людей в революции против коррупции, не может начать полноценную борьбу с этой коррупцией и, похоже, откровенно саботирует все реформы. Это можно себе было представить 2 года назад, когда Порошенко так крисиво изобличал коррупцию предшественников.
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IP: 78.10.184.---Siergiej Szabanow14.11.2016 15:25
Те, що Порошенко не може собі уявити Трампа не обходить, в принципі, а Україна його не цікавить.
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IP: 46.175.78.---vik735214.11.2016 15:17
А Трамп не може уявити, що президент України має підприємства на території агресора та платить йому податки. У США це стовідсотковий імпічмент та буцегарня.
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га14.11.2016 15:15
Ти, голубе сизий, ще багато чого не можеш собі уявити!
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