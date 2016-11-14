Аваков наказав правоохоронцям жорстко зупиняти провокації

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Понеділок, 14 листопада 2016, 15:15

Глава МВС Арсен Аваков доручив правоохоронцям забезпечити мирний характер проведення масових акцій, але рішуче припиняти провокації.

Про це він написав у понеділок у Facebook.

Аваков наголошує, що акції повинні бути мирними, без зброї, а участь в них – добровільною.

"Я вимагаю від Нацполіції і Нацгвардії забезпечити мирний характер проведення будь-якої масової акції та безпеку як учасників, так і людей, що знаходяться поруч", – зазначив глава МВС.

Він підкреслив, що правоохоронні органи України не є учасником політичного процесу, а забезпечують право громадян на проведення мирних масових акцій.

"Але я наказую кожному співробітнику – приймати найжорсткіші заходи і припиняти спроби пронести або застосувати будь-яку зброю, спровокувати силове протистояння, створити небезпечну ситуацію для мирних громадян, які не є учасниками акції. Діяти швидко, рішуче і професійно", – наголосив міністр.

"Провокатори і заколотники повинні бути затримані та ізольовані. А їх причетність, вину та міру покарання визначить суд. Наше завдання – забезпечення громадянських прав і безпеки кожної людини. За це стояв Майдан. Для цього ви отримуєте наказ виходити на вулиці", – сказав Аваков.

Раніше в СБУ заявили, що Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.

Національна поліція отримала 10 заявок на проведення акцій протесту у період з 15 до 22 листопада в Києві.

Силовики заявили, що 14 листопада Національна поліція та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.

Також у Києві через підвищений рівень терористичної загрози поліція планує перекрити вулицю Хрещатик 15 листопада.

Партія БПП закликала свідомих українців не підтримувати показові акції.

Українська правда

Теми: Аваков МВС поліція
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Коментарі — 2
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IP: 217.77.221.---Михаил Киселев14.11.2016 15:44
Революция Достоинства привела к власти нынешних деятелей, которые сейчас пойдут на все, чтобы не допустить повторения событий 2013-2014 гг. Сейчас все протестные акции будут именоваться властью не иначе, как прокремлевские и пропутинские провокации. Затряслись морды и жопы.
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IP: 217.77.221.---Михаил Киселев14.11.2016 15:39
Представляю довольную рожу Януковича, читающего эти заявления. Снайперов еще на крышах не рассадили ?
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