Аваков наказав правоохоронцям жорстко зупиняти провокації
Глава МВС Арсен Аваков доручив правоохоронцям забезпечити мирний характер проведення масових акцій, але рішуче припиняти провокації.
Про це він написав у понеділок у Facebook.
Аваков наголошує, що акції повинні бути мирними, без зброї, а участь в них – добровільною.
"Я вимагаю від Нацполіції і Нацгвардії забезпечити мирний характер проведення будь-якої масової акції та безпеку як учасників, так і людей, що знаходяться поруч", – зазначив глава МВС.
Він підкреслив, що правоохоронні органи України не є учасником політичного процесу, а забезпечують право громадян на проведення мирних масових акцій.
"Але я наказую кожному співробітнику – приймати найжорсткіші заходи і припиняти спроби пронести або застосувати будь-яку зброю, спровокувати силове протистояння, створити небезпечну ситуацію для мирних громадян, які не є учасниками акції. Діяти швидко, рішуче і професійно", – наголосив міністр.
"Провокатори і заколотники повинні бути затримані та ізольовані. А їх причетність, вину та міру покарання визначить суд. Наше завдання – забезпечення громадянських прав і безпеки кожної людини. За це стояв Майдан. Для цього ви отримуєте наказ виходити на вулиці", – сказав Аваков.
Раніше в СБУ заявили, що Росія готується провести в Україні в листопаді низку акцій із заворушеннями, щоб скомпрометувати Україну в очах європейської спільноти та завадити запровадженню безвізового режиму з Євросоюзом.
Національна поліція отримала 10 заявок на проведення акцій протесту у період з 15 до 22 листопада в Києві.
Силовики заявили, що 14 листопада Національна поліція та Національна гвардія переходять на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.
Також у Києві через підвищений рівень терористичної загрози поліція планує перекрити вулицю Хрещатик 15 листопада.
Партія БПП закликала свідомих українців не підтримувати показові акції.
Українська правда
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