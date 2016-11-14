Аваков задовольнив відставку Деканоідзе негайно
Глава МВС Арсен Аваков задовольнив відставку глави Національної поліції Хатії Деканоідзе.
Про це він написав у себе в Facebook.
Він відзначив ефективну роботу в команді та чималий внесок Деканоідзе у реформу МВС.
"Це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію Української поліції. І я радий, що поруч з нами був ефективний менеджер і однодумець - Хатія Деканоідзе", – пише Аваков.
Глава МВС зазначив, що поважає рішення Хатії почати новий етап свого життя і побажав їй успіхів.
Виконувати обов'язки глави поліції, за словами Авакова, буде Троян Вадим.
Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе на прес-конференції 14 листопада оголосила про свою відставку.
Вона пояснила, що їй вдалося зробити на своїй посаді, а що – ні та особливо наголосила, що політики не повинні втручатися в роботу поліції.
Також Деканоідзе заявила, що не вважає Вадима Трояна гідним зайняти її місце.
Українська правда
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