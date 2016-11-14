Деканоідзе не бачить у Трояні незалежну людину

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Понеділок, 14 листопада 2016, 15:45

Голова Національної поліції Хатія Деканоідзе не вважає, що Вадим Троян гідний зайняти її місце.

Про це вона сказала на прес-конференції, заявивши, що чекає справедливого конкурсу щодо вибору нового голови Нацполіціїї після її відставки.

"Але я не бачу, що Вадим Троян – це політично незалежна людина. Тож я особисто як Хатія Деканоідзе, громадянка України не бачу його новим головою. Це моя думка", – заявила голова поліції.

"Я бачу вихід – це конкурс. Я вже це сказала", – наголосила вона.

На прохання прокоментувати скандал довкола призначення заступником міністра внутрішніх справ Анастасії Дєєвої Деканоідзе сказала: "Яка думка вас цікавить?"

"Я думаю, що ми повинні цікавитися тим, що… Наприклад, чому нас не хвилює, що Насіров є головою ДФС? Чому нас не хвилює? Хвилює? Якось я не бачу", – зазначила голова Нацполіції.

Як відомо, 11 листопада новим заступником міністра внутрішніх справ із питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасія Дєєва. Голова МВС Арсен Аваков вважає, що вона зможе "оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію із іноземними партнерами".

Однак призначення Дєєвої викликало жваве обговорення громадськості. Крім того, мережу підірвали її інтимні знімки.

А Троян зараз є першим заступником начальника Національної поліції. У минулому він був заступником комбата полку Нацгвардії "Азов" і начальником Головного управління поліції в Київській області.

Трояна вважають близьким до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Олена Рощенко, УП

Теми: поліція Деканоідзе
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Коментарі — 2
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IP: 37.229.144.---Иван Лень14.11.2016 18:42
Можна гадати, що сама Хатія була дуже-дуже незалежною....

Кавказська оперета!
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IP: 31.134.124.---Идальго Благородный14.11.2016 17:23
За два года из менеджера Триолана, в главу полиции государства, мрак сгущается...
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