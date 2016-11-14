Чаус оголошений у міжнародний розшук - НАБУ

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Понеділок, 14 листопада 2016, 16:57

Суддя Дніпровського райсуду міста Києва Микола Чаус оголошений в міжнарожний розшук.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Чаус, відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, з 11 листопада 2016 року перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну", - сказано в повідомленні.

"Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.4. ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою")", - додали в НАБУ.

Як відомо, 9 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 12 вересня суддю Чаусу оголошено у національний розшук.

Якщо винуватість підозрюваного буде доведено у суді, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У вересні  Холодницький повідомив, що за його даними Чаус перебуває в анексованому Росією Криму.

Теми: суд Інтерпол
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IP: 46.119.253.---Igor Alexfndrovich Savenko14.11.2016 18:28
Сначала "упустить" типа, потом объявить в международный розыск, потом обижаться на Интерпол, ФБР и так дале, что не ловят за них) НАБУтакое НАБУ...
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