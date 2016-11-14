НАБУ просять перевірити статки Гриніва, Ляшка й Добкіних

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Понеділок, 14 листопада 2016, 16:57

Директора Антикорупційного бюро Артема Ситника закликають порушити кримінальні провадження щодо п’ятьох народних депутатів, які володіють великими статками й не мають підстав для них.

Відповідне звернення подав депутат від "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, повідомляє його партія.

"Олег Ляшко – один із них. Він прийшов у парламент бідною людиною і став доларовим мільйонером", – заявив Соболєв.

"Ігор Гринів – це голова президентської фракції, який майже все життя пробув у політиці і заробив чудову власність, починаючи із дуже коштовної колекції дорогих ікон і книг", – додав він.

"Два брати Добкіни, які представляють "Опозиційний блок", мають одну спільну рису. Вони справді володіють великою кількістю майна і мають мало підстав його пояснити", – сказав Соболєв.

Антон Яценко, який за документами все життя провів на державній службі і так само став дуже успішним мультимільйонером", – продовжив він.

Водночас, на думку нардепа, бійки між депутатами під час погоджувальної ради – це не більше, аніж вистави, покликані відволікти увагу громадськості.

"Я вважаю, що коли Антикорупційне бюро почне розслідувати ці кримінальні провадження, притягати до відповідальності людей, які боролись за інтереси бідних і стали багатими, це буде дуже класне зривання всіх планів Путіна", – сказав Соболєв.

"Як тільки парламент ухвалить цього тижня закон про право Антикорупційного бюро без контролю СБУ, за рішенням суду проводити прослуховування корупціонерів, це також буде зривання планів Путіна", – вважає він.

"І коли парламент ухвалить закон про викривачів, який дозволить кожній людині чи журналісту викривати корупцію і отримувати за це винагороду з державного бюджету, – це теж буде зриванням планів Путіна", – додав Єгор Соболєв.

Теми: декларація НАБУ Гринів Ляшко Добкін
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.176.---Alena Rudenko14.11.2016 18:33
Naim:
может и надо было бы. а толку с того? Вы верите, что НАБУ проведет объективные проверки? Они поинтересовались у евроквартирантов, заплатили ли те налоги? Нет. Вот и с остальными так же будет.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexfndrovich Savenko14.11.2016 17:53
сначала прочитал не "Ляшко" а "Лещенко" - думаю - шо, опять?)) опять бы пришлось бедному Сытнику придумывать, откуда у Сирожки деньги) Но не, всё в порядке, Сытник может спокойно спать)
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IP: 195.78.69.---Naim14.11.2016 17:42
Может сначала надо было бы проверить срочно декларации всех министров и тех, кто был в бизнесе и в разных общественных организациях в том числе и особенно тщательно! Платили ли налоги и откуда такая роскошь - дорогие автомобили, квартиры по 300 и более метров, дворцы и наличные! Многие из них ассоциировали себя с патриотами, а оказалось, что они не на фронте, а набивали себе карманы вместо того, чтобы все ранее награбленное отдать на нужды армии и на детские онкоцентры!
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