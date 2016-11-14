Екс-нардеп Фірсов заявляє, що Вілкул погрожує йому розправою

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Понеділок, 14 листопада 2016, 17:34

Екс-нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Єгор Фірсов заявляє, що йому погрожував нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул.  

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У п'ятницю на ефірі у Шустера зі мною сталася дивна історія. В одній з рекламних пауз до мене підійшов представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул і став відкрито мені погрожувати", - написав він.

"Вілкул заявив, що нічого не забуває, що добре запам'ятав, як я приїхав до Кривого Рогу і домагався перевиборів мера разом з "Самопоміччю". Як ви пам'ятаєте, тоді його батько ледь не програв кандидату Милобогу і зміг виграти тільки за допомогою явних фальсифікацій. Через це нам вдалося добитися перевиборів в Кривому Розі", - написав Фірсов.

За словами Фірсова Вілкул заявив, що змусить його відповісти за це.

"Попередив, що мені не буде спокою", - сказав він.

Як відомо, з'їзд партії БПП "Солідарність" 25 березня ухвалив рішення відібрати депутатський мандат у Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які вийшли з фракції БПП. 

Фірсов заявив про вихід з фракції на початку лютого та зазначив, що хотів вийти з фракції ще тоді, коли вона не підтримала рішення про позбавлення мандата Ігоря Кононенка

Українська правда

Теми: Опозиційний блок Вілкул
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