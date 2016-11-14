Нова заступниця Авакова судитиметься за "фейки" і "цькування" зі ЗМІ

Нова заступник міністра внутрішніх справ із питань євроінтеграції Анастасія Дєєва буде позиватися до ЗМІ через скандальні публікації про її особисте життя.

Про це повідомив її чоловік Георгій Дєєв у Facebook.

"Хочу звернутися до тих, хто реалізував це цькування, засноване на системному зливі й на міксі особистих знімків із фейковими. Усі ці ЗМІ, з дивними доменами типу in.ua, будуть зазначені в судовому позові", – написав він.

"І ні, я не тішу себе надією виграти суд, я просто буду відстоювати честь моєї дружини. Тому що у вас немає права вторгатися в наше приватне життя", – заявив Дєєв.

"Ви можете давати оцінку досвіду, професіоналізму, проектам (шкода, що у МВС не ознайомили громадськість із профайлом Анастасії Дєєвої) і – чорт із ним – оцінюйте навіть вік. Ви також можете обговорювати папірець, на якому чиїсь руки надрукували "10 років стажу", але ви не будете вторгатися в наш особистий простір", – додав він.

За словами Георгія Дєєва, "чорні коментатори", образивши його родину, "власноруч загнали себе в середньовіччя".

Він також написав, що Анастасія Дєєва через скандали сказала, що більше ніколи не зможе любити людей, – але й подякував тим, хто підтримав її.

Як відомо, 11 листопада новим заступником міністра внутрішніх справ із питань євроінтеграції стала 24-річна Анастасія Дєєва.

Голова МВС Арсен Аваков вважає, що молода жінка зможе "оптимально супроводжувати поточні проекти, координувати проектний офіс під стратегічним керівництвом міністра, здійснювати комунікацію із іноземними партнерами".

Однак призначення Дєєвої викликало жваве обговорення громадськості. Крім того, мережу підірвали її інтимні знімки.

Олена Рощенко, УП