ГПУ: У Дніпрі суддя з поплічниками видурили у людей 32 квартири

В Дніпрі суддя разом з адвокатом і підприємцем за кілька років заволоділи квартирами, нерухомим майном громадян на суму понад 77 млн грн.

Про це йдеться у повідомлення Генпрокуратури на офіційному сайті.

Вказується, що через злочинну схему ці троє заволоділи 32 квартирами, що належать іншим громадянам.

"Фігуранти справи, діючи у складі організованої групи, використовуючи підроблені документи та завідомо неправосудні судові рішення, реєстрували право власності на нерухоме майно громадян (квартири) за підконтрольними їм особами. У подальшому вказане майно відсуджувалось на користь третіх осіб та товариств з обмеженою відповідальністю, керівниками яких були самі ж адвокат та підприємець", - повідомили в ГПУ.

Усім учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, службовому підробленні та використанні підроблених документів.

Крім цього, судді повідомлено про підозру у постановленні завідомо неправосудних рішень, що спричинило тяжкі наслідки.

Українська правда