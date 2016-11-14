Суддя-колядник намагається поновитися на посаді

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Понеділок, 14 листопада 2016, 23:40

Колишній глава Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, засуджений в 2011 році до ув'язнення за звинуваченням в корупції, намагається поновитися на посаді.

Про це свідчить позов, зареєстрований Львівським окружним адміністративним судом під номером 2а-475/09/1370 і призначений до розгляду на 21 листопада.

"Позивач вимагає визнати незаконною і скасувати постанову Верховної Ради, а також відшкодувати моральну шкоду", - йдеться в повідомленні.

Кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адмінсуду Львова Зварича було порушено в кінці 2008 року. У будинку голови суду, в його робочому кабінеті і кабінетах шести його колег співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили $ 1 млн і 2 млн грн.

У своє виправдання Зварич заявив, що близько $100 тис він просто "наколядував".

"Є в українців така звичка, ви тільки не смійтеся, посівати новий кабінет: хто копійками, хто гривнями, хто доларом", - розповів Зварич незадовго до арешту.

У вересні 2011-го Оболонський райсуд Києва засудив колишнього голову суду до 10 років позбавлення волі. У січні цього року Зварич був звільнений з місця позбавлення волі за рішенням того ж Оболонського суду Києва.

Лига.net

Теми: суд скандал
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