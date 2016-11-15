США ввели санкції проти шести "депутатів" Держдуми від Криму

Сполучені штати Америки ввели санкції відносно шести "депутатів" Держдуми від анексованого Криму.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Санкції були введені проти екс-заступника "голови уряду" Криму Руслана Бальбека, а також "депутатів" Костянтина Бахарєва, Дмитра Бєліка, Андрія Козенка, Світлани Савченко, Павла Шперова.

Нагадаємо, 9 листопада проти цих шести осіб санкції ввів Євросоюз.