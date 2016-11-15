США ввели санкції проти шести "депутатів" Держдуми від Криму

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Вівторок, 15 листопада 2016, 00:18

Сполучені штати Америки ввели санкції відносно шести "депутатів" Держдуми від анексованого Криму.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Санкції були введені проти екс-заступника "голови уряду" Криму Руслана Бальбека, а також "депутатів" Костянтина Бахарєва, Дмитра Бєліка, Андрія Козенка, Світлани Савченко, Павла Шперова.

Нагадаємо, 9 листопада проти цих шести осіб санкції ввів Євросоюз.

Теми: США санкції
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IP: 109.95.50.---Бууу-га-га15.11.2016 00:38
Шо на ті кримські депутати! Нехай би краще проти наших бариг ввели!
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