У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 900 авто

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Вівторок, 15 листопада 2016, 00:56

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 14 листопада стоять 870 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 400 машин, "Ягодин авто" - 180, "Краковець" - 150, "Рава-Руська" - 100, "Угринів" - 40.

У пунктах пропуску "Шегині", "Грушів" та "Смільниця" черг не зафіксовано.

На кордоні з Угорщиною в ПП "Вилок" стоять 10 авто.

На кордоні з Молдовою, Румунією і Словаччиною автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
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