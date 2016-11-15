Суд відкрив провадження за позовом Мартиросяна до СБУ через інцидент з "Бєлавіа"
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Армена Мартиросяна до СБУ через інцидент з літаком авіакомпанії "Белавіа".
Про це йдеться на сайті суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Армена Мартиросяна до Служби безпеки України щодо визнання протиправними їхніх дій при поверненні літака авіакомпанії "Бєлавіа" в аеропорт "Київ". Судове засідання призначене на 26 січня", - йдеться в повідомленні.
Судове засідання призначено на 26 січня.
Як відомо, 21 жовтня, літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії Армена Мартиросяна.
В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.
Мартиросян з початку подій на Майдані у Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" та звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Гражданский союз" із закликами "вгамувати "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства".
Пізніше Мартиросян подав на СБУ до суду.
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