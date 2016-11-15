Доба в АТО: Бойовики били 21 раз, застосовували важкі міномети

За минулу добу в зоні АТО бойовики відкривали вогонь 21 раз, використовуючи при цьому заборонене мінських домовленостями озброєння.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

"На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії обстріляно Мар’їнку. А з мінометів калібру 120 та 82 міліметри – Красногорівку і Широкине. Також в цих районах російсько-окупаційний контингент вів вогонь з гранатометів та зенітних установок. По Мар’їнці стріляв і снайпер", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по Новоолександрівці, Трьохізбенці, балці Кошарній, Кримському і Лопаскіному. Також Кримське обстріляв снайпер.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки і Луганського.

З 122 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по Новобахмутівці.