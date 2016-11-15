Путін привітав Додона з перемогою та запросив до Москви

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Вівторок, 15 листопада 2016, 08:54

У Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін привітав Ігоря Додона з перемогою на виборах президента Республіки Молдова та запросив його відвідати Росію з візитом.

Про це повідомляє прес-служба президента РФ.

"Президент Росії висловив настрій на конструктивний діалог та активну спільну роботу з розвитку російсько-молдавських відносин відповідно до положень Договору про дружбу і співробітництво, п'ятнадцята річниця якого відзначається в ці дні", - повідомляє прес-служба.

Путін запросив лідера Додона відвідати Росію з візитом та побажав йому успіхів у відповідальній діяльності на чолі держави.

Як повідомлялося, новообраний президент Молдови Ігор Додон вважає, що Угода про асоціацію з Євросоюзом нічого не дала його країні і відкрито виступає за партнерство з РФ.

Зазначимо, що лідер Партії соціалістів Ігор Додон уже заявляв, що свій перший візит в якості глави держави він здійснить до Росії.

Нагадаємо, в неділю у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку всіх голосів на виборах президента Молдови, перемогу здобув лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.

"Європейська правда"

Теми: Молдова Росія вибори Путін
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IP: 194.44.160.---Семенен15.11.2016 09:18
Для маленької відсталої сільськогосподарської країни мати величезний голодний і тому невибагливий ринок підкріплений нафтодоларами - приваблива річ. Особливо, коли є такий потужний буфер, як Україна. Але якщо впаде Україна, то Додон буде в Путіна використаний г а н дон. Просто непотрібна річ, яку в Сибір викинуть. Але молдовани і логіка, то якісь взаємовиключаючі речі.
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