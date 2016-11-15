Адвокат Полозов просить підтримки проти ФСБ

00
0
Вівторок, 15 листопада 2016, 09:48

Російський адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, а також Ахтема Чийгоза у "справі 26 лютого" та сина Мустафи Джемілєва, звернувся в Адвокатську палату Москви за підтримкою.

Про це повідомляє Радио Свобода.

Полозов заявляє, що слідчий ФСБ у справі Ільмі Умерова, обвинуваченого в сепаратизмі, намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і вимагаючи суд дозволити допитати Полозова про обставини справи.

"Ніяких підстав для допиту мене в якості свідка у слідчого немає. Закон про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації, стаття 8, накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка з тим обставинам, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги", – стверджує адвокат.

Полозов назвав дії слідчого "тиском" і звернувся за підтримкою до адвокатського співтовариства.

"Це є елементом тиску на мене, як на захисника, спроба виведення мене зі статусу захисника в статус свідка для того, щоб я не міг в подальшому судовому процесі представляти інтереси і захищати Ільмі Умерова", - заявив адвокат.

Він нагадав, що щодо нього проходить оголошена Слідчим комітетом Російської Федерації дослідча перевірка.

"Звичайно, бажання російської влади спрямоване на те, щоб видавити мене за межі Криму, змусити мене припинити вести тут свою професійну діяльність, яка полягає в захисті прав і законних інтересів, перш за все, кримськотатарського населення", – заявив адвокат.

Тим часом в окупованому Криму триває 40-ий судовий день у справі Ахтема Чийгоза.

Теми: ФСБ Крим кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві зник екс-співробітник ФСБ РФ, який перейшов на бік України 14 листопада 2016, 14:37
ФСБ показала "зізнання" затриманих у Криму "диверсантів" 14 листопада 2016, 11:22
Зброя "диверсантів" у Криму виявилась іграшковою 12 листопада 2016, 07:20
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
США ввели санкції проти шести депутатів Держдуми, обраних в Криму
Найєм вважає, що за виключенням його з міжнародних делегацій стоїть АП
Депутати підписали проект звернення до Європарламенту щодо безвізу
США ввели санкції проти шести "депутатів" Держдуми від Криму
Усі новини
6 порад

Як вберегтися від морозу

Поради психолога

Батьки-теслярі vs батьки-садівники: поради мамам і татам