Сюмар вимагає від СБУ вияснити, хто з депутатів літає в Москву через Мінськ

Депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар вимагає від СБУ вияснити, хто з депутатів літає до Москви, пересадкою через Мінськ.

Про це вона заявила, виступаючи у Верховній Раді у вівторок.

"Іра Геращенко вчора казала, що вона знає багатьох колег, які в Мінську пересаджуються (на літак) на Москву. Вважайте це моїм депутатським запитом до Служби Безпеки України. Хто це робить? Хто туди літає? І за що? І за які гроші тут в Києві нам намагаються принести усі ці міни?" – заявила вона, демонструючи уламок міни, привезений з зони АТО.

Депутат також пообіцяла, що у разі, якщо в Києві лунатимуть постріли, вона стане поруч з поліцією, оскільки "це стрілятимуть не активісти, це стрілятимуть агенти".

"Тому що немає більшої честі, ніж вмерти за свою країну. А боротися за владу, використовуючи гроші ворога, наймаючи людей зі зброєю, обдурюючи їх – це напевно найбільший гріх, який може бути в житті. І не буде йому прощення", – сказала Сюмар.

Як відомо, у понеділок під час погоджувальної ради парламенту депутат Олег Ляшко звинуватив голову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка у тому, що він регулярно літає у Москву для узгодження своєї діяльності з Кремлем. У відповідь Бойко накинувся на Ляшка з кулаками.

Раніше журналісти Слідство.інфо вияснили, що чартерні рейси з Києва в Москву через Білорусь здійснює авіакомпанія "Бізнес-Ейрлайнз", пов'язана з офшорами президента Петра Порошенка.

Пряме авіасполучення між Україною та Росією скасоване.

Раніше повідомлялося, що у вівторок у Києві заплановані масові акції. Людей на них, у тому числі, наймали за гроші в соцмережах.

Олег Шанковський, УП