Сюмар вимагає від СБУ вияснити, хто з депутатів літає в Москву через Мінськ

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Вівторок, 15 листопада 2016, 10:47

Депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар вимагає від СБУ вияснити, хто з депутатів літає до Москви, пересадкою через Мінськ.

Про це вона заявила, виступаючи у Верховній Раді у вівторок.

"Іра Геращенко вчора казала, що вона знає багатьох колег, які в Мінську пересаджуються (на літак) на Москву. Вважайте це моїм депутатським запитом до Служби Безпеки України. Хто це робить? Хто туди літає? І за що? І за які гроші тут в Києві нам намагаються принести усі ці міни?" – заявила вона, демонструючи уламок міни, привезений з зони АТО.

Депутат також пообіцяла, що у разі, якщо в Києві лунатимуть постріли, вона стане поруч з поліцією, оскільки "це стрілятимуть не активісти, це стрілятимуть агенти".

"Тому що немає більшої честі, ніж вмерти за свою країну. А боротися за владу, використовуючи гроші ворога, наймаючи людей зі зброєю, обдурюючи їх – це напевно найбільший гріх, який може бути в житті. І не буде йому прощення", – сказала Сюмар.

Як відомо, у понеділок під час погоджувальної ради парламенту депутат Олег Ляшко звинуватив голову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка у тому, що він регулярно літає у Москву для узгодження своєї діяльності з Кремлем. У відповідь Бойко накинувся на Ляшка з кулаками.

Раніше журналісти Слідство.інфо вияснили, що чартерні рейси з Києва в Москву через Білорусь здійснює авіакомпанія "Бізнес-Ейрлайнз", пов'язана з офшорами президента Петра Порошенка.

Пряме авіасполучення між Україною та Росією скасоване.

Раніше повідомлялося, що у вівторок у Києві заплановані масові акції. Людей на них, у тому числі, наймали за гроші в соцмережах.

Олег Шанковський, УП

Теми: Росія авіа
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IP: 95.141.31.---Владислав Зибко15.11.2016 12:10
Александра Бондаренко:
СБУ явно должны работать лучше. Особенно после вскрытия переписки Столяровой, в которой вскрылось много фактов интересных и фамилий. Нужно каждого проверить, а то у нас судя по всему пол рады агенты кремля.
Согласен с вами, но если сравнить работу СБУ три года назад, то сейчас они работают на уровень выше нежели тогда, хотя возможно в чем-то и недорабатывают. Пусть в путинских агентов кость в горле станет, но план "ШАТУН" или шутя "шалун", не пройдет.
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IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко15.11.2016 11:56
СБУ явно должны работать лучше. Особенно после вскрытия переписки Столяровой, в которой вскрылось много фактов интересных и фамилий. Нужно каждого проверить, а то у нас судя по всему пол рады агенты кремля.
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IP: 91.199.93.---chesno115.11.2016 11:01
а Сюмар почему не интересуется в СБУ кто из президентов Украины платит налоги в бюджет России? это вам не на самолете летать
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