Янукович після відмови поліції подав до суду через "образливі чіпляння" Луценка

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Вівторок, 15 листопада 2016, 11:15

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Віктора Януковича проти генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомили в суді.

У своєму позові Янукович просить визнати протиправними рішення Шевченківського управління поліції Києва про відмову у складанні протоколу про адмінправопорушення відносно Юрія Луценка за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). 

Колишній президент-втікач просить зобов'язати Шевченківське УП ГУНП у місті Києві скласти протокол на Юрія Луценка та передати матеріали адміністративної справи для розгляду до Шевченківського райсуду.  

Янукович вважає, що Юрій Луценко при виконанні службових обов’язків 18 серпня під час прес-конференції "допустив щодо нього нецензурні висловлювання та здійснив образливе чіпляння".

Як відомо, раніше Янукович через своїх адвокатів подав у Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіції в Києві заяву, у якій звинувачує генерального прокурора Юрія Луценка в адміністративному правопорушенні, зокрема про вживання ним слова "покидьок" на брифінгу 18 серпня.

"Я думаю, що все адекватно і ніяких нецензурних слів я не вживав. Це слово є в словнику", - заявляв у відповідь генпрокурор. 

Українська правда

Теми: Янукович Луценко
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IP: 178.94.172.---Sulzer15.11.2016 12:16
Сказане Луценком-це ще комплімент зеку.Він вартий набагато страшніших слів і прокляття.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК15.11.2016 11:59
Ні в кого нема сумнівів, що Янукович вчинив тяжкі злочини в Україні і повинен понести кримінальну відповідальність. Разом з тим, нецензурні образливі висловлювання Генерального прокурора Українки на адресу Януковича свідчать про те, що людина без вищої юридичної освіти і необхідного морально-інтелектуального рівня займає таку відповідальну посаду в країні. У свій час відомий прокурор Вишинський дозволяв собі на судових процесах подібні вислови.
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