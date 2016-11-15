Проти силовика, який розігнав студентів на Майдані, завершили розслідування

Генпрокуратура завершила розслідування щодо екс-керівника управління громадської безпеки ГУ МВС в Києві Олега Мариненка, який наказав "Беркуту" розігнати учасників акції протесту на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, він також підозрюється у відданні наказу "Беркут" та бійцям внутрішніх військ розігнати учасників акції протесту та журналістів біля Адміністрації президента 1 грудня того ж року.

Відомство зазначає, що під час першого розгону тілесні ушкодження отримали понад 80 мітингувальників, під час другого – 29 мітингувальників та 22 журналісти.

Крім того, він звинувачується у тому, що травми отримали 26 правоохоронців.

Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів провадження.

ГПУ нагадує, що за результатами розслідування розгону студентського Майдану повідомлено про підозру 16 особам, у тому числі колишнім представникам керівництва держави та правоохоронних органів. Щодо 5 із цих підозрюваних обвинувальні акти розглядаються судом.

За наслідками розслідування подій 1 грудня на Банковій в організації розгону протестувальників та застосуванні до них насильства повідомлено про підозру п’ятьом особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та п’ятьом правоохоронцям, які виконували ці протиправні дії.

Як відомо, про те, що наказ розганяти учасників акції протесту в ніч на 30 листопада 2013 року віддав саме Мариненко, повідомляв ще 20 грудня того ж року тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. За його словами, мітингувальники перешкоджали встановленню ялинки на Майдані. Тоді він визнав, що бійці "Беркуту" під час розгону перевищили застосування сили.

У січні 2014 року тодішній депутат від "Батьківщини" Геннадій Москаль заявляв, що Мариненку вручено повідомлення про підозру.

У листопаді 2015 року Генпрокуратура заявляла, що Мариненко та низка інших високопосадовців, підозрюваних у цих злочинах, перебувають під амністією, яку суд ніяк не скасує.

Крім Мариненка, мова йшла про екс-міністра внутрішніх справ Олександра Захарченка, екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва, його заступника Володимира Сівковича, екс-голови КМДА Олександра Попова та екс-президента Віктора Януковича.

Олег Шанковський, УП