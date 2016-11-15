За добу в зоні АТО поранено 6 бійців – штаб

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Вівторок, 15 листопада 2016, 12:53

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військовослужбовців зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає, разом з тим 6 наших бійців були поранені внаслідок ворожого обстрілу в Авдіївці", – сказав полковник.

Українська правда

Теми: АТО
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