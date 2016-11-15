За добу в зоні АТО поранено 6 бійців – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 6 військовослужбовців зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає, разом з тим 6 наших бійців були поранені внаслідок ворожого обстрілу в Авдіївці", – сказав полковник.
Українська правда
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