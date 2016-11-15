Поліція нарахувала у Києві 6 тисяч мітингарів. Виявили травмати
В різноманітних акціях у центрі Києва 15 листопада беруть участь близько 6 тисяч громадян.
Про це інформує прес-центр столичної поліції.
"Станом 12.30 у масових заходах беруть участь близько 6 тисяч громадян", – повідомляє поліція.
За даними правоохоронців, усі акції проходять спокійно.
Водночас у кількох осіб під час поверхневого огляду поліцейські виявили зареєстровану травматичну зброю.
"З усіма проведена профілактична бесіда щодо недоцільності перебування у місцях масових заходів людей зі зброєю", – сказано в повідомленні від 13.00.
За даними "Українських новин", станом на 13:00 мітингувальники звільнили вулицю Грушевського для проїзду автотранспорту, а основна маса протестувальників перейшла на вулицю Шовковичну.
У той же час на площі Конституції триває мирна акція протесту, в якій беруть участь близько 300 осіб, частина з яких перемістилася в Маріїнський парк. Біля парку раніше журналісти виявили "тітушок".
Як повідомлялось, згідно з наданими заявками, в Києві 15 листопада проходять масові заходи. Публічну безпеку забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії.
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