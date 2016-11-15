Ляшко: Шухевича хотіли змусити ініціювати імпічмент Порошенка

Голова Радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що депутати від її фракції Юрія Шухевича намагалися примусити ініціювати початок процедури імпічменту президента.

Про це він повідомив журналістам, повідомляють "Українські новини".

"Це була низька спроба використати літню людину та вручити йому документи на імпічмент президента", – сказав Ляшко.

Він заявив, що під час надання слова з трибуни Шухевичу, депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок, який його супроводжував, і невідомі намагалися передати Шухевичу проект постанови про імпічмент для оголошення.

Після припинення такої спроби депутатами РП документ був вилучений і продемонстрований іншим депутатам.

Після цього інциденту стався конфлікт депутатів з невідомим, якого радикали позначили як помічника колишнього глави Адміністрації президента і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

На фото видно, що Ляшко демонстрував своїм колегам документ, при цьому щось емоційно їм пояснюючи.

Документ є проектом постанови Ради, в якому пропонується розпочати процедуру імпічменту Порошенка, а також створити тимчасову слідчу комісію з розслідування дій президента.

"1. Почати процедуру усунення Порошенка П. О. з поста Президента України в порядку імпічменту. 2. Створити Спеціальну тимчасову слідчу комісію з розслідування дій Президента України Порошенка П. О. в складі народних депутатів України, запропонованих фракціями і депутатськими групами Верховної Ради України. 3. Включити до складу спеціальної слідчої комісії, спеціального прокурора та спеціальних слідчих, запропонованих депутатськими фракціями і групами ВР", – йдеться в проекті документа.

Ляшко заявив про намір передати документ у правоохоронні органи.

Як відомо, у вівторок вранці спікер Андрій Парубій оголосив, що Шухевич буде виступати від імені фракції "Батьківщина". Ляшко обурився цим і не допустив виступу Шухевича.

Також стало відомо, що ймовірний помічник Медведчука отримав перепустку в Раду після клопотання Тимошенко до керівника Апарату парламенту. Саме ця людина нібито намагалася використовувати Шухевича для провокативних заяв.

Пізніше депутати від Радикальної партії вийшли на трибуну і Ляшко заявив, що на Шухевича готується замах і закликав СБУ забезпечити йому охорону.