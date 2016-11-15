Улюкаєва доставили в суд, він не визнає провини – ЗМІ

Міністра економіки Росії Олексія Улюкаєва, звинуваченого у хабарництві, доставили в Басманний суд Москви. Слідство просить для нього домашній арешт.

Про це повідомила в. о. керівника управління взаємодії зі ЗМІ Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

"Слідство клопоче про обрання Олексію Улюкаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - повідомила вона.

У свою чергу джерело агентства ТАСС повідомило, що міністр економічного розвитку РФ відкидає факт отримання хабара, а також будь-яких інших протиправних дій зі свого боку.

Тим часом прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про покладання тимчасового виконання обов'язків міністра економічного розвитку на Єліна Євгена Івановича.

Єлін з 2013 року обіймає посаду заступника міністра економічного розвитку.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також повідомив, що Путін отримував всю інформацію про ході оперативної розробки глави Мінекономрозвитку Олексія Улюкаєва з самого початку, тобто ще до затримання.

"Президенту, звичайно, повідомлено (про затримання Улюкаєва), він в курсі. Йому було повідомлено власне в момент початку оперативної розробки, тобто, він отримував всю інформацію", - підкреслив Пєсков.

За словами Пєскова, Путін поки не приймав рішення про відставку Улюкаєва.

Як відомо, в ніч на 15 листопада Улюкаєв був затриманий.

Слідчий комітет РФ звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара в особливо великому розмірі. Як заявляє СК, Улюкаєв був затриманий при отриманні 2 мільйонів доларів.

"Завдяки своєчасному зверненню представників "Роснефти" в правоохоронні органи з заявою про незаконні дії міністра 14 листопада поточного року при отриманні хабара в розмірі двох мільйонів доларів США Олексій Улюкаєв був затриманий на місці злочину. Слід зазначити, що законність угоди по придбанню "Роснефтью" акцій "Башнафти" ніким не заперечується, і сама вона не є предметом розслідування", - сказано в повідомленні СК РФ.

ТАСС, РИА Новости