Поліція затримала охоронця "народних мерів" Слов'янська

Поліція затримала бойовика, який брав участь в окупації Слов'янська у 2014 році, у тому числі – як охоронець самопроголошених "народних мерів" міста.

Про це повідомляє прес-служба донецької поліції.

Згідно з повідомленням, чоловік, будучи безробітним, приєднався до бойовиків у 2014 році. Йому видали автомат, магазини до нього та "довірили" охорону захопленої будівлі СБУ на блокпості поблизу неї.

"Потім він перейшов до охорони міської ради, а далі його ще підвищили. Чоловік став особистим охоронцем "народного мера" (В'ячеслава) Пономарьова. Але на цій "посаді" він пробув недовго – вже незабаром самі ж терористи затримали "народного обранця", підозрюючи його у крадіжках гуманітарної допомоги", – розповіли у поліції.

Пізніше, за даними правоохоронців, бойовик став охороняти нового "народного мера" Володимира Павленка, " на якого той працював до звільнення міста від терористів".

Фото: поліція

"У липні 2014 року, коли українська армія звільняла місто, він разом зі своїм "мером", усілякими обхідними дорогами втік до Краматорська. Там зустрівся зі своїми старшими "бойовими товаришами", передав їм свою зброю та поїхав до Донецька", – додали в поліції.

Після цього, за даними правоохоронців, чоловік переїхав до Маріуполя, де жив у орендованих квартирах і перебивався випадковим заробітком.

Підозрюваного затримали, йому вже оголошена підозра і загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українська правда