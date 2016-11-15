Рада прийняла закон про повернення коштів ошуканим вкладникам

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект, який сприятиме захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, у тому числі фізосіб – клієнтів ПАТ "Банк Михайлівський".

За законопроект №5390, автором якого виступив президент Петро Порошенко, проголосувало 285 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, законом пропонується прирівняти до вкладу кошти, залучені від населення в якості позики або вкладу до небанківської фінансової установи через повірений за відповідним договором банк.

Гарантуватися до відшкодування будуть кошти в тому випадку, якщо на день набрання чинності цього закону повірений банк був визнаний неплатоспроможним.

Крім того, законопроектом також передбачається доручити Фонду гарантування вкладів ретельно вивчити документи по кожному фізособі, яке прирівняне до вкладнику, і не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності цим законом почати виплату відшкодування коштів. Фонд гарантування вкладів наділяється правом представляти вимоги до небанківським фінустановам, які залучали кошти від населення.

Засоби, що стягуються з таких небанківських фінустанов, будуть включатися в ліквідаційну масу відповідного банку.

Законопроектом пропонується встановити для фінустанов заборона на залучення коштів населення з зобов'язанням щодо їх повернення, у тому числі шляхом отримання позики, в разі, якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідного фінустанови.

Нагадаємо, у серпні вкладники банку "Михайлівський" перекривали рух вулицею Хрещатик.

Також вони пікетували будівлю, де розміщено Фонд гарантування вкладів за адресою Січових стрільців 17 у Києві.

У серпні Порошенко пообіцяв вкладникам банку "Михайлівський", що глава цієї фінансово-кредитної установи буде засуджений, вкрадені гроші будуть знайдені і використані для виплат вкладникам.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Прокуратура Києва також розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінив завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки в 23 млрд гривень.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Як відомо, 15 листопада у Києві відбувається низка протестних акцій, в тому числі з вимогою повернути гроші вкладникам банку "Михайлівський".

Журналісти повідомляли про ознаки проплаченості мітингів. Зокрема в Маріїнському парку було помічено "тітушок".

Також 15 листопада "Опоблок" оголосив проведення акцій протесту. Партія "Батьківщина" заявила про "кризу влади".

Економічна правда