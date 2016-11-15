Тимошенко відхрещується від зв'язків з Опоблоком і Медведчуком

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що не співпрацює з Опозиційним блоком.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

"Коли закидають "Батьківщині", що ми працюємо з Опоблоком, подивіться на голосування – голосує БПП, фракція Яценюка, Опозиційний блок і законопроекти приймаються разом. Хочу нагадати, що Опозиційний блок – це наступники Партії регіонів. Саме ця партія кидала мене і моїх однодумців за грати. Як ми можемо з ними співпрацювати?!", – обурилася вона.

Також вона заперечила зв'язки з кумом російського президента Віктором Медведчуком.

"Я категорично не співпрацюю з Віктором Медведчуком. Хочу сказати вам, що президент делегував Віктора Медведчука у комісію по переговорах щодо врегулювання конфлікту на Сході від України. Сьогодні він представляє президента, а я в опозиції", – сказала вона.

Роман Кравець, УП