Тимошенко відхрещується від зв'язків з Опоблоком і Медведчуком

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Вівторок, 15 листопада 2016, 17:52

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що не співпрацює з Опозиційним блоком.

Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

"Коли закидають "Батьківщині", що ми працюємо з Опоблоком, подивіться на голосування – голосує БПП, фракція Яценюка, Опозиційний блок і законопроекти приймаються разом. Хочу нагадати, що Опозиційний блок – це наступники Партії регіонів. Саме ця партія кидала мене і моїх однодумців за грати. Як ми можемо з ними співпрацювати?!", – обурилася вона.

Також вона заперечила зв'язки з кумом російського президента Віктором Медведчуком.

"Я категорично не співпрацюю з Віктором Медведчуком. Хочу сказати вам, що президент делегував Віктора Медведчука у комісію по переговорах щодо врегулювання конфлікту на Сході від України. Сьогодні він представляє президента, а я в опозиції", – сказала вона.

Роман Кравець, УП

Теми: Батьківщина Опозиційний блок Тимошенко
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Коментарі — 9
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IP: 194.54.80.---Дмитро Ткачук15.11.2016 18:59
Юля і далі продовжує розкручувати на публіці свої улюблені теми про тарифи на комуналку, газові питання, підвищення зарплат, про віднутність звязків з Медведчуком. Ось тільки багато її заяв суперечать одна іншій, забрихалась наша дівчина з косою.
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IP: 92.101.217.---Vadim Slutsky15.11.2016 18:58
Пани Юля, если ей будет выгодно, свяжется хоть с Чёртом. Не сомневаюсь, что и с Медведчуком она связана, и с Путиным. Просто сейчас не тот момент, чтобы в этом отрыто признаваться.
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк15.11.2016 18:31
Юля завжди вміє відхрещуватися, а про її звязок з Медвечуком знають всі, і про газові махінації ніхто не забуде, і вони відчуватися ще будуть довго!
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IP: 94.178.45.---dihlofos15.11.2016 18:27
Олекса Поліно:
"Я категорически не сотрудничаю с Виктором Медведчуком" - я так розумію, Юлія Володимирінв натякає, що вона не співробітничає, вона дружить))
У Юлі та Віті справжня міцна дружба
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IP: 46.219.223.---Олекса Поліно15.11.2016 18:25
dihlofos:
Юля, ми тобі віримо.
ні, не віримо)) для того, щоби вірити Юлі, треба жити хоча б в 2000 році, коли Лазаренка ще не повністю розкрили, а після того вірити ЮВТ - це просто розкіш для людей, які вміють хоча би думати))
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