Тимошенко відхрещується від зв'язків з Опоблоком і Медведчуком
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що не співпрацює з Опозиційним блоком.
Про це вона заявила журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.
"Коли закидають "Батьківщині", що ми працюємо з Опоблоком, подивіться на голосування – голосує БПП, фракція Яценюка, Опозиційний блок і законопроекти приймаються разом. Хочу нагадати, що Опозиційний блок – це наступники Партії регіонів. Саме ця партія кидала мене і моїх однодумців за грати. Як ми можемо з ними співпрацювати?!", – обурилася вона.
Також вона заперечила зв'язки з кумом російського президента Віктором Медведчуком.
"Я категорично не співпрацюю з Віктором Медведчуком. Хочу сказати вам, що президент делегував Віктора Медведчука у комісію по переговорах щодо врегулювання конфлікту на Сході від України. Сьогодні він представляє президента, а я в опозиції", – сказала вона.
Роман Кравець, УП
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"Я категорически не сотрудничаю с Виктором Медведчуком" - я так розумію, Юлія Володимирінв натякає, що вона не співробітничає, вона дружить))