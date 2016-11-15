24-річну Дєєву в структуру МВС привела Згуладзе

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Вівторок, 15 листопада 2016, 18:42

Нового заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Анастасію Дєєву в структуру МВС запросила працювати Ека Згуладзе, яка свого часу була заступником Авакова.

Про це сама Дєєва розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

За словами 24-річної заступниці глави МВС, Згуладзе зв'язалася з нею по телефону в січні 2015-го.

"Напевно, за рекомендацією, але я так і не дізналася – чиєю, я ж не могла поставити таке питання своєму начальнику. Мені просто надійшов дзвінок. 8 січня 2015-го року я прийшла до неї на співбесіду, 13-го січня вийшла на роботу", – розповіла Дєєва.

Щодо обов'язків, які вона виконувала, Дєєва назвала координацію з міжнародними організаціями, донорами, посольствами та міжнародними партнерами:

"Якщо навести конкретний приклад, то я займалася всім – від залучення та отримання уніформи для патрульної поліції, закінчуючи організацією тренінгів для підрозділу".

За словами Дєєвої, вона "займалася усіма донорськими проектами. Від - патрульної поліції, до тренінгів спецпідрозділів КОРД, Сервісних Центрів, ДСНС, новацій в Міграційній службі".

Сама Згуладзе розповіла УП, що після свого звільнення просила Дєєву не залишати міністерство і залишитися, оскільки вона вела більшість проектів команди.

На її думку, призначення Дєєвої – "абсолютно логічний крок міністра Авакова".

Як відомо, громадськість збентежив 10-річний досвід роботи нової заступниці Авакова в резюме.

"Підробляла модератором на телешоу – це коли ти подаєш мікрофон учасникам програми", – розповіла Дєєва про те, чим займалася в 15 років.

Також Дєєва зазначила, що її "призначення і відставка Хатії Деканоідзе ніяк не пов'язані".

Детальніше про нового заступника глави МВС читайте в матеріалі "Анастасія Дєєва: це цькування має свого режисера. І адекватна людина це зрозуміє".

Українська правда

Теми: МВС Аваков
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IP: 178.150.152.---TKorolkov15.11.2016 18:52
Не знали грузины в како дерьмо они вступили.Теперь много лет у этой власти будут виноваты грузины
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