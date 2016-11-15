Садовий обурений обшуками у міськраді

Мер Львова Андрій Садовий каже, що обшуки на кшталт тих, що відбулися у міськраді у вівторок є однією з причин, чому в Україну не приходять інвестори.

Про це він написав на своєму Facebook.

"Інвестуйте в Україну!" - закликають президент та прем'єр. "Так-так, ми на вас чекаємо!" - потирає руки Генпрокуратура. Сьогоднішні дії в міській раді - найкраща відповідь на питання чому в Україну не йде інвестор", - заявив Садовий.

Раніше у ГПУ пояснили, що обшуки відбулися через те, що службовців Львівської міської ради підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

"Два роки тому ми залучили провідного європейського індустріального девелопера - голандську компанію CTP. Голандці запланували збудувати в промзоні Рясне-2 сучасний індустріальний парк на 3000 робочих місць. Місто підвело комунікацї, ми провели відкритий конкурс, переконали інвесторів вкладати гроші в Україну", - прокоментував цю новину мер міста.

"Голандці мали купу причин прийняти негативне рішення: країна в страшній економічній кризі, корупція, війна і тд. Але вони відважились. Сьогодні всім нам передали привіт з минулого", - додав він.

Українська правда