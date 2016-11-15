Глава Генічеської РДА звернувся до Путіна: Натворили вы, товарищи, делов

Глава Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов звернувся до президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з відсутністю подачі газу в Генічеський район з окупованого Криму.

Відео було записане під час відвідування Арабатської стрілки, де розташований крановий вузол на магістралі між Генічеським районом і Кримом, і газову комору, призначену для аварійного скидання газу.

Воробйов продемонстрував журналістам, що подача газу в Генічеський район з Криму повністю відсутня, а газова заслінка закрита відтоді, як 1 серпня 2015 року кримська сторона за своєю ініціативою перекрила подачу газу з Арабатської стрілки в Глібовське сховище на території півострова.

Відкривалася газова заслінка лише спочатку поточного року, коли у морози підкачувати газ з Криму, повідомляє "Новий візит".

У своєму відеозверненні Воробйов демонструє Путіну, до яких наслідків призвели його рішення, і розмірковує про українсько-російські відносини.

На початку року в Генічеську через зниження температури до "мінус" 14 градусів і обмеженої потужності з видобутку газу місцевого Стрілковського родовища впав тиск в газопроводі, в результаті чого без газу залишилися 44 багатоквартирних будинки і 400 приватних будинків.

4 січня представники Херсонської обласної державної адміністрації та ВАТ "Херсонгаз" повідомили про відсутність реверсу з Криму, що призвело до нестачі газу для опалення Генічеська.

Увечері 12 листопада російські ЗМІ повідомили, що місто Генічеськ і Генічеський район Херсонської області почали отримувати газ з анексованого Криму.

Пізніше глава Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов спростував цю інформацію.

Українська правда