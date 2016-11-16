Кучма хоче піти з посади представника України в ТКГ

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Середа, 16 листопада 2016, 01:47

Леонід Кучма просить про відставку з посади представника України в Тристоронньої контактній групі, проте до цих пір заміна йому не знайдена.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Весь час прошу, звільніть мене, будь ласка, від цієї роботи. Я один залишився з тієї команди, яка була спочатку. Росія двох вже поміняла ... Я із задоволенням здаю свої повноваження: може, дійсно хтось краще може це зробити", - сказав Кучма.

Як відомо, Кучма є офіційним представником України в Мінській групі з ініціативи президента Петра Порошенка

Теми: Кучма Донбас
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