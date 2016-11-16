У Мінську знову говоритимуть про розведення військ в Станиці Луганській

На зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську 23 листопада буде обговорюватися питання відведення військ і припинення вогню в районі смт Станиця Луганська Луганської області та питання обміну заручниками.

Про це повідомив представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, передає Інтерфакс-Україна.

На питання журналістів про плани на майбутню зустріч він розповів: "Ми досі не відвели війська від Станиці Луганської на кілометр туди і назад ... Це питання. Потім питання - обмін незаконно затриманих осіб".

Представник України нагадав, що незаконні збройні формування не виконують необхідної для відводу військ умови - стійкого припинення вогню.

"Там (в Станиці Луганській) проблема дуже проста: сім днів без пострілів. І кожен раз в останній день та сторона починає стрілянину. Ми сказали: ні в якому разі ми на це (відведення військ в таких умовах) не підемо", - сказав Кучма.

Щодо питання обміну полоненими, він зазначив, що в поданому бойовиками списку на обмін, так званому "списку 600", більшість осіб не мають стосунку до зони проведення антитерористичної операції.

"Коли вони подають списки, то коли наші перевіряють цих людей - 600 з гаком - так там більшість не має відношення взагалі до зони АТО", - сказав Кучма.

"Питання, для чого вони дають це, зрозуміле, я думаю: щоб туди допускали Міжнародний Червоний Хрест. Тому що дійсно повинен бути контроль", - додав представник України.

Кучма зазначив, що питання незаконно утримуваних осіб піднімається на кожному засіданні ТКГ в Мінську.

Крім того, за його словами, обговорюється "занадто багато питань і проблем, крім війни", включаючи соціальні та економічні.

"Вони не на виду, ці проблеми, але з точки зору людей вони дуже важливі", - зазначив Кучма.

При цьому він підкреслив, що "головне досягнення Мінських домовленостей - припинилася війна".

"Все-таки кількість загиблих, давайте згадаємо, за цей час (з початку конфлікту на Донбасі) десь 10 тис", - нагадав представник України.

Кучма також додав, що "головна дійова особа в цій ситуації, від якої залежить, чи буде війна або заморожений конфлікт або ще щось, - це Росія".

Як повідомлялося, у штабі АТО констатували неможливість розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з огляду на порушення боєвиками рамкової угоди від 21 вересня.

Раніше представник Росії в тристоронній контактній групі по Донбасу Борис Гризлов заявив, що "ДНР" і "ЛНР" пропонують Києву обміняти 47 українських полонених на 618 їхніх.

Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що за станом на 14 вересня, згідно з даними СБУ в заручниках у бойовиків перебувають 112 осіб.

17 вересня з полону бойовиків були звільнені двоє громадян України - Володимир Жемчугов та Юрій Супрун.