У Росії заявили, що затримали нібито українського "розвідника"

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Середа, 16 листопада 2016, 10:43

У Росії заявляють про затримання  громадянина України, якого називають ймовірним співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на свої джерела в правоохоронних  органах.

"Затримано в Сімферополі ймовірного  співробітника ГУР МО України. Вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення СВУ", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

Теми: Росія
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Коментарі — 4
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IP: 91.243.218.---ukrru16.11.2016 11:59
Такое ощущение, что в Крыму должно произойти, что то нехорошее и заранее подготавливается общественное мнение "кого нужно мочить в сортирах".
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IP: 193.93.217.---g_oleksiy16.11.2016 11:23
На яких ідіотів розрахована ця гуска локшина?)))
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IP: 84.172.238.---Marina Kranich16.11.2016 11:02
Якби наш президент не був таким боягузом, то в Україні щодня б затримували (і знищували) десятки і навіть сотні російських шпигунів і диверсантів.
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IP: 109.162.121.---solomensky16.11.2016 10:54
А визитівка Яроша!!! Забули?
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