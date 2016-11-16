Були "смотрящіє" Януковича, а тепер БПП - Лещенко

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Середа, 16 листопада 2016, 11:04

Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що в Україні "смотрящіє" від партії БПП змінили "смотрящих" Януковича.

Про це він пише в своєму блозі на "Українській правді".

"Електронні декларації показали: найвигідніший стартап в Україні - політична кар'єра. Не потрібно ставати Марком Цукербергом чи Сергієм Бріном, придумувати Facebook або Google", - написав він.

За словами Лещенка, варто лише інвестувати в депутатський мандат для того, щоб збагатитися.

"Кейс Дубневичів - типовий випадок конфлікту інтересів. Молодший з братів, Ярослав, очолює транспортний комітет парламенту, при цьому обидва контролюють частину керівництва транспортної галузі і розвивають бізнес в цій сфері", - написав він.

Детальніше про братів Дубневичів та їхні схеми на "Укрзалізниці" читайте тут.

Українська правда

Теми: Лещенко
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Коментарі — 3
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IP: 51.15.39.---spitfire16.11.2016 12:42
"...типовий випадок конфлікту інтересів. Молодший...очолює транспортний комітет парламенту, при цьому обидва контролюють частину керівництва транспортної галузі і розвивають бізнес в цій сфері"

а вони просто беруть приклад із найголовнішого і найсильнішого.
як будь-які слухняні дітки бажають бути схожими на свого могутнього татка.
бо моральний авторитет.
Дон Корлеоне, вони схожі на Вас, як гадаєте?
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IP: 46.211.155.---CiTo16.11.2016 12:01
О! Сережа, уж чья би корова мичала, а твоя б молчала.
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IP: 217.118.83.---petrius16.11.2016 11:38
Опять людей, делавших революцию, обманули. Революцию делают идеалисты, а её плодами пользуются мерзавцы. Надежда на общественные движения, активистов, которые будут давить на власть и в вследующие выборы количество старых мерзавцев из власти поуменьшится. Надежда на новые, здоровые политические силы.
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