Були "смотрящіє" Януковича, а тепер БПП - Лещенко
Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що в Україні "смотрящіє" від партії БПП змінили "смотрящих" Януковича.
Про це він пише в своєму блозі на "Українській правді".
"Електронні декларації показали: найвигідніший стартап в Україні - політична кар'єра. Не потрібно ставати Марком Цукербергом чи Сергієм Бріном, придумувати Facebook або Google", - написав він.
За словами Лещенка, варто лише інвестувати в депутатський мандат для того, щоб збагатитися.
"Кейс Дубневичів - типовий випадок конфлікту інтересів. Молодший з братів, Ярослав, очолює транспортний комітет парламенту, при цьому обидва контролюють частину керівництва транспортної галузі і розвивають бізнес в цій сфері", - написав він.
Детальніше про братів Дубневичів та їхні схеми на "Укрзалізниці" читайте тут.
Українська правда
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а вони просто беруть приклад із найголовнішого і найсильнішого.
як будь-які слухняні дітки бажають бути схожими на свого могутнього татка.
бо моральний авторитет.
Дон Корлеоне, вони схожі на Вас, як гадаєте?