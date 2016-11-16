Тимошенко каже, що проплачених людей у вівторок виводила влада

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Середа, 16 листопада 2016, 11:04

Голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що 15 листопада проплачених людей під НБУ та Верховну Раду виводила влада.

Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради у середу.

"Я хочу просто спростувати весь той бруд, всі образи, які на адресу "Батьківщини" і в мій бік звучали в інформаційному просторі. Хочу повідомити суспільству, що вчора влада підготувала спеціальні групи людей, які були задіяні і запущені під Національний банк, під Верховну раду, які в ЗМІ говорили, що вони прийшли за гроші", – сказала вона.

Тимошенко також стверджує, що у вівторок на вулицю виходили справжні вкладники банків.

"Скажіть, будь-ласка, якщо б люди вийшли за гроші, підписував би президент в своєму кабінеті в такому прискореному режимі законопроект про задоволення вимог вкладників банку "Михайлівський"? Ніколи, якби там були проплачені люди", – сказала вона.

Тимошенко назвала прийняття законопроекту щодо виплат коштів вкладників банків "перемогою людей"

"Вчора вийшли всі, хто ошукані банками і добилися певних кроків назустріч", – зазначила депутат.

"Сьогодні вже очевидно, де програма "Шатун". Де ці шатуни? Все це було фейком влади", – додала Тимошенко.

Як відомо, у вівторок в Києві розпочалися мітинги людей під Нацбанком, Верховною Радою, Адміністрацією президента та іншими центральними органами влади. Мітинги мали всі ознаки проплачених – багато їхніх учасників мали пов'язки на рукавах, стояли організованими групами та не могли пояснити, за що саме мітингують.

Напередодні в соцмережах поширювалися багато оголошень про набір людей на ці мітинги за гроші.

Крім того, в місті були помічені "тітушки".

На підтримку цих мітингів виступили "Батьківщина" і "Опозиційний блок".

Служба безпеки України заявляла, що 15 листопада акціями протесту ошуканих вкладників банків стартує Кремлівський план "Шатун" із дестабілізації ситуації в Україні.

У середу мітингарі знову вийшли на вулиці.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Тимошенко мітинги
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Коментарі — 3
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IP: 82.207.124.---пукало16.11.2016 13:03
У влади імені немає, це лише інструмент збагачення для покидьків і бариг. Влада піде на будь-який крок для утримання цього інструменту, нажаль петро теж черговий подонок. І пам"ятайте, обрізані українці набагато розумніші януковичів, відповідно і методи боротьби з власним народом будуть вишуканіші, цинічніші, а з огляду на закордонні маєтки, ітимуть вони до нашого кінця, добре,
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IP: 91.201.246.---inpolis201116.11.2016 12:06
"І я не я, і коса не моя"
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IP: 46.211.155.---CiTo16.11.2016 11:57
Ну зміюка, буде викручуватись до останнього. Йшла б собі на пенсію, або їхала до ху...ла й ублажала його очно.
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