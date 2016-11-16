Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд

00
3
Середа, 16 листопада 2016, 11:49

Платіжки за тепло з надмірно високими сумами, які днями отримали деякі кияни, були результатом помилки і будуть перераховані.

Про це під час засідання уряду в середу заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон, який розбирався в ситуації за дорученням прем'єра Володимира Гройсмана. Гройсман у свою чергу заявив, що доручив це, дізнавшись про "баснословні" суми в платіжках.

"Це виникло у зв'язку з помилкою і частина мешканців, які користуються послугами з центрального опалення і водопостачання отримали не досить адекватні нарахування", – сказав Кістіон.

За словами Кістіона, про це повідомили Київську міську державну адміністрацію і керівництво "Київенерго".

"Платіжки, які були направлені в адрес споживачів, будуть переглянуті. Платіжки для решти споживачів, які ще їх не отримали, будуть відкореговані", – запевнив він.

У свою чергу Гройсман заявив, що ця помилка є дивною.

"Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки з подвоєними, потроєними цифрами, нереальними абсолютно, завищеними … Я би просив, щоби таких помилок … відносно українських громадян не було", – сказав він.

Гройсман закликав причетних принести вибачення і попередив їх, про жорсткі штрафи та кримінальну відповідальність за повторення таких речей.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив направити ці матеріали в МВС, щоб там розібралися "може це більше, ніж помилка". Гройсман і Кістіон підтримали таку перевірку.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець тим часом заявив, що "подібні помилки можуть призвести до втрати держави".

"Згідно того сценарію, про який говорилося і в медіа теж проговорювалося, мала бути після отримання подібних платіжок роздратованість суспільства, люди мали вийти надвір і призвести до подій, які, слава Богу, не стались в державі. Тому це не помилки. Треба дійсно провести розслідування МВС", – сказав він.

У свою чергу Гройсман заявив, що може "запропонувати кожному "шатуну" зробити щось корисне для країни".

Як відомо, раніше в "Київенерго" також припустили, що завищені платіжки були помилкою.

Олег Шанковський, УП

Теми: тарифи опалення Київ Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Організатори мітингу вирішили поки не чинити опір тарифам 15 листопада 2016, 00:45
Кабмін дозволив українцям платити за комуналку в розстрочку 19 жовтня 2016, 14:18
Петренко: НФ не голосуватиме за держбюджет, доки не ухвалять спецконфіскацію 17 жовтня 2016, 23:38
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.199.93.---chesno116.11.2016 12:36
странная ситуация, странное оправдание, ничего непонятно - что делать? Ведь никто не сказал - не платите, пени не будет, не отключат....
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.78.69.---Naim16.11.2016 12:21
В сторону повышения пересмотрят?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.238.98.---ramusus16.11.2016 12:11
Перевірьте Луцьктепло, нарахували бог зна що, а фактично батареї ледь теплі. Ще і гаряча вода як холодна. Де перерахунок?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Путін терміново виводить Росію з угоди про Гаазький трибунал
Януковича можуть допитати в суді за тиждень
Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд
Рада закликала країни Євросоюзу надати "безвіз"
Усі новини
Відео

14 епізодів кіно, в яких зіграв Трамп

ФОТО. ВІДЕО

Журналісти відшукали іспанську віллу Порошенка