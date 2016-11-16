Завищені платіжки за тепло були помилкою, їх перерахують – уряд

Платіжки за тепло з надмірно високими сумами, які днями отримали деякі кияни, були результатом помилки і будуть перераховані.

Про це під час засідання уряду в середу заявив віце-прем'єр Володимир Кістіон, який розбирався в ситуації за дорученням прем'єра Володимира Гройсмана. Гройсман у свою чергу заявив, що доручив це, дізнавшись про "баснословні" суми в платіжках.

"Це виникло у зв'язку з помилкою і частина мешканців, які користуються послугами з центрального опалення і водопостачання отримали не досить адекватні нарахування", – сказав Кістіон.

За словами Кістіона, про це повідомили Київську міську державну адміністрацію і керівництво "Київенерго".

"Платіжки, які були направлені в адрес споживачів, будуть переглянуті. Платіжки для решти споживачів, які ще їх не отримали, будуть відкореговані", – запевнив він.

У свою чергу Гройсман заявив, що ця помилка є дивною.

"Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки з подвоєними, потроєними цифрами, нереальними абсолютно, завищеними … Я би просив, щоби таких помилок … відносно українських громадян не було", – сказав він.

Гройсман закликав причетних принести вибачення і попередив їх, про жорсткі штрафи та кримінальну відповідальність за повторення таких речей.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив направити ці матеріали в МВС, щоб там розібралися "може це більше, ніж помилка". Гройсман і Кістіон підтримали таку перевірку.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець тим часом заявив, що "подібні помилки можуть призвести до втрати держави".

"Згідно того сценарію, про який говорилося і в медіа теж проговорювалося, мала бути після отримання подібних платіжок роздратованість суспільства, люди мали вийти надвір і призвести до подій, які, слава Богу, не стались в державі. Тому це не помилки. Треба дійсно провести розслідування МВС", – сказав він.

У свою чергу Гройсман заявив, що може "запропонувати кожному "шатуну" зробити щось корисне для країни".

Як відомо, раніше в "Київенерго" також припустили, що завищені платіжки були помилкою.

Олег Шанковський, УП