Януковича можуть допитати в суді за тиждень

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Середа, 16 листопада 2016, 11:58
donpress.com

Святошинський райсуд Києва вже призначив засідання, на якому має бути допитаний в режимі відеоконференції екс-президент Віктор Янукович.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Януковича - Віталій Сердюк.

"Святошинський суд отримав повідомлення про можливість проведення допиту 25 листопада (з Ростовського суду). І суд призначив засідання на 25 листопада", - зазначив адвокат.

"Справа за технічним забезпечення відео-конференції", - додав він.

Мова йде про допит Януковича в якості свідка у справі за обвинуваченням 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану.

Перед цим начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк звинуватив РФ у небажанні проводити допит Віктора Януковича

23 червня Міністерство юстиції України направило в мін'юст РФ запит про проведення допиту екс-президента Віктора Януковича в режимі відеоконференції як свідка у справі про розстріл Майдану. Через кілька місяців виявилося, що мін'юст РФ втратив частину документів запиту. Українська сторона направила запит повторно. Того ж дня в мін'юсті РФ повідомили, що отримали запит.

Однак у жовтні Радянський районний суд Ростова-на-Дону відмовився проводити допит Януковича у режимі відеоконференції.

Теми: Янукович
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