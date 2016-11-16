Ляшко хоче здати дипломатичний паспорт – і інших просить

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про готовність позбутися дипломатичного паспорту.

"Ось мій дипломатичний паспорт, я хочу здати цей паспорт", – сказав він під час обговорення постанови про звернення Верховної Ради до членів ЄС із закликом надати безвізовий режим українцям.

Ляшко звернувся до кожного депутата: "Поки немає безвізового режиму для всіх українців – здайте кожен свій дипломатичний паспорт, так, як це роблять депутати від фракції Радикальної партії".

"Нема чого їздити по блату з коханками по зеленій книжечці. Стійте по чергах у дипломатичних представництвах, переживайте ті самі тортури, які переживають українці, платіть бабки за візи – і їдьте по закордонах з візами", – заявив він.

"Закликаю всіх здати свій дипломатичний паспорт", – наголосив лідер "радикалів".

Олена Рощенко, УП