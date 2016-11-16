Ляшко хоче здати дипломатичний паспорт – і інших просить

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Середа, 16 листопада 2016, 12:13

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про готовність позбутися дипломатичного паспорту.

"Ось мій дипломатичний паспорт, я хочу здати цей паспорт", – сказав він під час обговорення постанови про звернення Верховної Ради до членів ЄС із закликом надати безвізовий режим українцям.

Ляшко звернувся до кожного депутата: "Поки немає безвізового режиму для всіх українців – здайте кожен свій дипломатичний паспорт, так, як це роблять депутати від фракції Радикальної партії".

"Нема чого їздити по блату з коханками по зеленій книжечці. Стійте по чергах у дипломатичних представництвах, переживайте ті самі тортури, які переживають українці, платіть бабки за візи – і їдьте по закордонах з візами", – заявив він.

"Закликаю всіх здати свій дипломатичний паспорт", – наголосив лідер "радикалів".

Олена Рощенко, УП

Теми: візи Ляшко Верховна Рада євроінтеграція
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IP: 193.238.98.---ramusus16.11.2016 12:16
Підтримую!!!!!!! Тільки чого раніше про це не думали? Зробіть депутатів звичайними громадянинами.
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