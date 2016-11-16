Путін терміново виводить Росію з угоди про Гаазький трибунал

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Середа, 16 листопада 2016, 12:42

Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про вихід Росії з Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Відповідне розпорядження опубліковано на порталі правової інформації.

Документ було підписано 16 листопада. Нагадаємо, напередодні у звіті прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі ситуація в Криму прирівнюється до міжнародного збройного конфлікту.

Римський статут підписаний 1998 року, ним засновується Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який ще часто неофіційно називають Гаазьким трибуналом. Україна досі не ратифікувала Римський статут.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.

доповнюється...

Теми: Путін
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Коментарі — 2
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IP: 91.199.93.---chesno116.11.2016 13:04
прикол. Луценко подал документы в суд, решения которого Украина не признает
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IP: 46.200.99.---sensor+216.11.2016 12:56
Гитлер 2 засуетился.
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