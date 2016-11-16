Ємельянов, якого хоче посадити ГПУ, подався у судді Верховного Суду

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Середа, 16 листопада 2016, 12:54

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якому місяць тому Генпрокуратура вручила підозру у вчиненні злочину, подав заявку на участь в конкурсі на посаду судді Верховного Суду України.

Про це в своєму блозі на "Українській правді" пише журналіст Сергій Андрушко.

Ємельянов прокоментував це так: "Відповідно до вимог законодавства та документів, що були надані в комісію, я подав електронну заявку на участь".

Він вважає, що шанси стати суддею Верховного Суду у нього високі. На його думку існування підозри від Генеральної прокуратури не є перешкодою для участі у конкурсі, оскільки в Україні існує презумпція невинуватості.

"В Україні є презумпція невинуватості, до того часу, поки немає обвинувального вироку суду я є невинуватою особою і підозра не є документом, що встановлює мою вину", - сказав він.

На думку Ємельянова, ГПУ процедуру вручення підозри судді порушила (на його думку, вона мала б бути вручена Генпрокурором або його заступником особисто).

"Підозра є неправомірною, навіть не було належним чином мені пред'явлено, тому всі факти або якісь докази, які можливі бути в цій підозрі є недійсними і не мають під собою будь-яких належних свідчень або взагалі свідчень, тобто ніколи такого втручання не було, всі обставини, які викладені в підозрі є надуманими, це є замовною справою, і вважаю, як тільки вона дійде до суду, якщо вона взагалі дійде до суду, буде закінчена нормальним правильним рішенням, що оправдує мене як громадянина України", - сказав він.

Андрушко заявляє, що попри оголошення підозри судді Ємельянову, він продовжує виконувати суддівські повноваження і ухвалювати рішення.

За словами голови Вищого господарського суду України Богдана Львова, щоб суддя був усунений від виконання суддівських повноважень, для цього потрібно, щоб ГПУ здійснила клопотання до Вищої ради правосуддя, яка це питання мала б розглянути.

"Водночас, як повідомили у Вищій раді юстиції, яка здійснює повноваження до створення Вищої ради правосуддя, "згідно даних автоматизованої системи діловодства Вищої ради юстиції, Генеральна прокуратура України за вказаним проханням (щодо зняття недоторканності з судді Ємельянова А.С) не зверталася", - пише Андрушко.

Як відомо, суддя Артур Ємельянов – один із двох колишніх очільників Вищого господарського суду за часів президента Януковича

18 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім голові та заступнику Вищого господарського суду а нині суддям цього суду Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.

"Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання в діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій", - зазначали в ГПУ.

Українська правда

Теми: Верховний суд суд Генпрокуратура
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