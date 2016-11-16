Регламентний комітет просять покарати Савченко за її поведінку

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Середа, 16 листопада 2016, 14:14

Народний депутат України Тетяна Ричкова (фракція "Блоку Петра Порошенко") закликає регламентний комітет розглянути поведінку народного депутата Надії Савченко (фракція "Батьківщина").

Про це вона сказала, виступаючи в парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Від імені фракції "Блок Петра Порошенка" я звертаюся до голови Верховної Ради Андрія Парубія... Я вважаю, що така поведінка в стінах вищого законодавчого органу України ганьбить не тільки Верховну Раду... Я наполягаю на тому, що подібні дії і заяви мають бути розглянуті на регламентному комітеті парламенту. Я впевнена, що за такі порушення депутатської етики повинні накладатися штрафи, аж до заборони присутності депутата на декількох засіданнях парламенту", - сказала Ричкова.

Вона висловила своє переконання, що представник "Батьківщини" "свідомо чи несвідомо допомагає Кремлю в його інформаційній війні проти України, адже всім відомо, що тема про неспроможність української влади транслюється через всі російські засоби масової інформації".

Як відомо, на вечірньому пленарному засіданні 15 листопада Савченко назвала народних депутатів "баранами".

"Ви не захищаєте, і ви не розбираєтеся справедливо. Ви політично спекулюєте і доводите ще раз всім людям, що ви барани. Тільки один баран більш круторогий, ніж інший. Насправді барани все", - сказала Савченко.

У відповідь народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко сказала: "Повідомляю козам, які зайшли за допомогою світової спільноти в цей парламент: понад 60 тис. амністованих та випущених зеків з Росії зараз воюють і вбивають наших солдатів...".

Теми: Савченко
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