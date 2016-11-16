Мітингувальники на Інститутській розійшлися по домах

Мітинг біля будівлі Національного банку в Києві закінчився, протестувальники покинули вулицю Інститутську.

Біля будівлі НБУ залишилися тільки правоохоронці, передає Інтерфакс-Україна.

Напроти Нацбанку розгорнули польову кухню для співробітників правоохоронних органів.

Проїзд автотранспорту по вулиці відновлено.

Правоохоронці приступили до розбирання металевих огорож, якими було перекрито вулицю.

Як повідомлялося, уранці в центрі Києві групами збиралися кілька тисяч осіб сумнівного вигляду. Вони вирушили під Нацбанк.