Мітингувальники на Інститутській розійшлися по домах
Мітинг біля будівлі Національного банку в Києві закінчився, протестувальники покинули вулицю Інститутську.
Біля будівлі НБУ залишилися тільки правоохоронці, передає Інтерфакс-Україна.
Напроти Нацбанку розгорнули польову кухню для співробітників правоохоронних органів.
Проїзд автотранспорту по вулиці відновлено.
Правоохоронці приступили до розбирання металевих огорож, якими було перекрито вулицю.
Як повідомлялося, уранці в центрі Києві групами збиралися кілька тисяч осіб сумнівного вигляду. Вони вирушили під Нацбанк.
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